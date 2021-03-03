مان سيتي يواصل مسلسل انتصاراته برباعية في شباك الذئاب

2021/03/03 | 01:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / واصل فريق مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته وتمسكه بصدارة الدوري الانكليزي بفوز كبير على ولفتر هامبتون / الذئاب / باربعة اهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد ، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من / البريميرليج .سجل اهداف السيتي اللاعب لياندير دينونكير خطأ في مرماه في الدقيقة 15 ، وغابريل غيسوس في الدقيقتين 80 و93 ورياض محرز 89 ، فيما سجل هدف الذئاب كونور كيدي في الدقيقة 61.وبهذا الفوز اصبح رصيد المان سيتي 65 نقطة ، مبتعدا عن الوصيف مان يونايتد بخمس عشرة نقطة مع مباراة مؤجلة لليونايتد ./ انتهى

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