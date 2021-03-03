العراق يباشر تلقيح المحافظات بكمية محدودة من الهدية الصينية

2021/03/03 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬دوائر‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬استلام‭ ‬الجرعات‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬العراق‭ ‬امس‭ ‬كهدية‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬عراقية،‭ ‬فيما‭ ‬باشرت‭ ‬بعضها‭ ‬بتطعيم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬باللقاح‭.‬وسيكون‭ ‬للكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬ومنتسبي‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وذوي‭ ‬الامراض‭ ‬الاولوية‭ ‬ثم‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬كردستان‭ […]

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