يوم العراة القريب ..البعيد

2021/03/03 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك مَن يقترح أن تكون لدينا حملة جمع تبرعات وطنية تسهم في تمكين الدولة ،التي لا تعترف انها مفلسة، لشراء اللقاحات من الشركات العالمية بدل الذهاب الى البنك الدولي لتمويل قرض يزيد أعباء البلد المنهك.لكن ذلك المقترح لا يستقيم مع وجود شعب منهك أصلاً، ليس باستطاعته التبرع وهو بالكاد يجد قوت […]

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