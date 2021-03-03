ايران قيد الادانة من الوكالة النووية وماكرون يطلب من روحاني العلامات الواضحة

2021/03/03 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬ببادرات‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬و»بشكل‭ ‬سريع‮»‬‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬التزاماتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬والتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭.‬ وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أيضا‭ ‬لنظيره‭ ‬الايراني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬القرارات‭ […]

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