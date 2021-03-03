السيتي يكتسح وولفرهامبتون برباعية في البريميرليغ

2021/03/03 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تغلب مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي لياندير ديندونكير بالخطأ في مرماه (15) وجابريل جيسوس (80 و90) ورياض محرز (90)، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد كونور كوادي (61).

وعزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الـ12.

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