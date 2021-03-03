بايدن يحدد موعدا لتوفير اللقاحات لكافة الأميركيين البالغين

2021/03/03 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستملك جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بنهاية مايو القادم.

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