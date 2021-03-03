خلل وفساد في السياسة الاقتصادية والإعلامية في العراق - مصطفى محمد غريب

2021/03/03 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الإعلام العراقي شهد طفرة غير مسبوقة في الانتشار والتنوع حتى بات القارئ الاعتيادي يرزخ تحت عبء الكم المتنوع من الأخبار والمقالات والمقابلات والتقارير ، هذا الكم الهائل خلق وعي مشوه عند المتلقين الذين يتابعون الخبر أو التقرير المعين الذي يخص حدثاً يشغل بال المواطنين وهنا يلعب الإعلام المضاد دوراً في النقل دون أي اعتبارات وطنية مسؤولة هدفه الخداع ،وفي خضم الصراع الدموي الذي أجتاح العراق بشكل رسمي تو ......





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