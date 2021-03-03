مالذي ينتظره (( المدنيون الديمقراطيون )) من الإنتخابات المقبلة؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/03/03 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة سنفترض أن الإنتخابات البرلمانية التي ستجريها سلطة أحزاب المليشيات، ستتم في أفضل ما هو ممكن من حيث الظروف، ومن حيث قواعد الإنتخاب، وحيادية السلطة المنظمة له، ونزاهة مجرياته.



فمالذي يمكن أن تحصل عليه القوى العلمانية التي تقرر المشاركة في العملية الإنتخابية؟مجريات الأحداث منذ بدء الحراك التشريني عام 2019 تبين بجلاء أن خيارت الناخب العراقي تبنى على أساسين متضادين.



الأساس الأول هو ذلك الخيار ال ......





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