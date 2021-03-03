"يجب وضع حد لهذا الكابوس".. "أطباء بلا حدود" تنعى مقتل أحد أفرادها في مخيم الهول

2021/03/03 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" عن "صدمة" وحزن" عميقين جراء مقتل وإصابة أفراد من طاقمها في مخيم الهول شمالي سوريا جراء حادثين منفصلين، في 24 و27 فبراير الماضي.

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