دول لها دين رسمي بعضها علماني والآخر ثيو قراطي - عصمت موجد الشعلان

2021/03/03 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان يوجد حوالي 40 دولة لها دين رسمي حسب الدستور ولكن في الواقع بعضها علماني ينطبق عليها تعريف جان بوبروت ( عالم العلمانية الفرنسي) للعلمانية: فصل المؤسسلت الدينية عن مؤسسات الدولة ولا توجد سيطرة سياسية للمؤسسات الدينية، حرية التفكير ولضمير والدين لجميع الناس، وكل شخص حر في تغيير معتقده واعلانه ضمن حدود النظام العام وحقوق الآخرين، الدولة لا تميز بين المواطنين على اساس الدين او على اساس النطرة الكونية ......





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