الذات بين غرابة الآخرية وغربة الإنية - زهير الخويلدي

2021/03/03 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال:" يخدم تعدد المعاني للإنية فيما يتعلق بتعدد المعاني للآخرية، الذي يفعل في مواجهة نفسه، بمعنى الذات عينها.



لكن، كيف يمكننا إيلاء العناية بعمل الآخرية في قلب الإنية؟"1 الذات البشرية غريبة الأطوار وغامضة الملامح وتظل تتحرك ضمن دائرة المجهول ومبنية للمغيوب وتزداد غربتها عن نفسها عندما تعتقد انها عرفت نفسها بطريقة بديهية وتكتشف في يوم ما انها تجهل نفسها ولما تصطدم بغرابة الآخرية أثناء م ......





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