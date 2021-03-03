2021/03/03 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهات، تخللها إطلاق رصاص، بين حزب الله وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مساء الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات مسلحة بين حزب الله وقوة أمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات مسلحة بين حزب الله وقوة أمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).