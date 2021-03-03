"استغلت ثغرة في النظام".. مايكروسوفت تحذر من شبكة قرصنة صينية  

2021/03/03 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شركة "مايكروسوفت"، الثلاثاء، من أن مجموعة من القراصنة التابعين للحكومة الصينية استغلوا ثغرة في برمجيتها المخصصة للرسائل الإلكترونية "Exchange" لاستهداف مؤسسات أميركية.

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