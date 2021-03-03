الرئاسات الثلاث ترحب بإقرار قانون {الناجيات الايزيديات»

2021/03/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

رحبت الرئاسات الثلاث، باقرار قانون الناجيات الإيزيديات، عادة إياه خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وانتصارا للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات من عصابات داعش الارهابية.

وذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة على “تويتر” أن “ تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، انتصار للضحايا من بناتنا اللواتي تعرضن لأبشع الانتهاكات وجرائم الابادة الداعشية.



يجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين”.

من جانبه، عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق خطوة مهمة لتحقيق قيم المساواة والمواطنة.

وقال الكاظمي: في تغريدة على “تويتر”: إن “الحكومة العراقية ستسخر جميع جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لجميع الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى

مناطقهم”.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، “نضم صوتنا إلى أصوات كل الشعب العراقي الذي طالب بتشريع (قانون الناجيات الايزيديات) لإنصاف من تعرضوا إلى ضررٍ من أبناء المكونات العراقية الأصيلة، من الايزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك، الذين تعرضوا لاعتداءات من عصابات داعش الإرهابية المتطرفة”.

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