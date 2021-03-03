الكاظمي: مزاد بيع العملة سيئ الصيت أصبح من الماضي

2021/03/03 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، وجود محاولات لعرقلة عمل الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد، مبيناً ان الحكومة نجحت في منع انهيار البلد اقتصاديا وماليا، واقدمت على خطوة اصلاحية مهمة تمثلت بالورقة البيضاء، الامر الذي أسهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع.

وأوضح الكاظمي ان احتياطي البنك المركزي قد تعاظم وزاد أربعة مليارات دولار، بعد اتهامات للحكومة بأنها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، مؤكدا ان الحكومة استطاعت الحد من فساد مزاد بيع العملة سيئ الصيت، واصبح من الماضي .

ووجّه الوزراء كافة بعدم تكرار اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه الملفات المهمة، مشدداً على أهمية تشخيص التحديات وعدم الاستسلام لها، والعمل على تذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز.

وطالب رئيس الوزراء وزارات الصحة والمالية والتخطيط، بالعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها، موجها بأن يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مطلقا مع الشركات الوسيطة.

وفي الشأن الخارجي، اكد ان العراق نجح في العودة الى دوره المهم خارجيا، وان هناك ثقة كبيرة به حاليا، للادوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار.

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