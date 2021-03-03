الفقر واللامساواة بعد عام من كوفيد: - شيرين عبدالله

2021/03/03 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شيرين_عبدالله مضى اكثر من عام على تفشي جائحة كورونا في العالم.



لست هنا بصدد بحث الاثار الصحية القصيرة او بعيدة الامد لكوفيد، بل اود ان اتطرق بايجاز الى التاثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن الجائحة والتي يعتقد بانها قد تستمر لعدة عقود وربما قد تكون ابدية بالنسبة لبعض البلدان.فايروس اللامساواة:يطلق عليه البعض تسمية "فايروس اللامساواة"، في حين ان كوفيد-19 لايعي الفرق بين المصابين به، ولكنه اصبح في ......





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