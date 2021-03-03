لمحات من تاريخ السودان جنوباً وشمالاً بعد معاهدة 1972، الآمال، المواثيق، وظروف تجدد المآسي - المنصور جعفر

2021/03/03 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يقدم هذا النص لمحات سلبية من التاريخ المشترك بين دولتي السودان الجنوبية والشمالية، وبعض الملامح التي تساعد القضاء على بعض أسباب السلبيات وآثارها.



وتدخل هذه الملامح في أمورالتحرر والإستقلال والوحدة الوطنية والشروط اللازمة لتحقيقهم، ويشكل النظرالتجميعي لوقائع هذه الأمور إمكان أفضل لتبين بعض التناقضات المدمرة لتماسك الدول والتفكير في النظم والأساليب الديموقراطية والإشتراكية الكفيلة بتعزيز القيم الإج ......





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