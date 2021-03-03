عراقيون يرفضون تهديد نائب بعد وصفه المالكي والمهندس والعامري بـ

2021/03/03 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن عراقيون هاشتاغ #مع_فائق_ضد_الخونة، بعد تهديدات طالت النائب العراقي فائق الشيخ علي، من قبل ميليشيات عراقية موالية لإيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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