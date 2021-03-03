كيف ستنال المدن العراقية نصيبها من شحنات

2021/03/03 | 04:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

لم يكد خبر وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لكورونا إلى العراق ينتشر بشكل واسع صباح الثلاثاء، حتى انطلقت بعد ساعات وبشكل مباشر حملة للتطعيم في العاصمة بغداد في مدينة الطب ودوائر الصحة الأخرى.

يفترض "الترا عراق" معادلة تستند إلى حجم اللقاحات وعدد سكان البلاد لفهم آلية توزيع شحنات القادمة

حملة نُفذَت على عجالة ودون إفصاح واضح من الوزارة عن الفئات التي خضعت للتطعيم والآلية المتبعة في اختيار الأشخاص المطعمين، خاصة وأنّ الصور المتداولة من عمليات التطعيم أظهرت خضوع منتسبين في وزارة الصحة وآخرين من عامة الناس.

واستنادًا إلى المعلومات الموثقة في موازنة عام 2019، فإنّ شحنة اللقاح الصيني لا تكفي لتطعيم سوى 5% من منتسبي وزارة الصحة البالغ عددهم أكثر من مليون موظف، والذين كانت لهم الأولوية بتلقي اللقاح.

ويقول مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، إنّ الأولوية كانت للمنتسبين من الكوادر الطبيّة العاملة في مراكز علاج المصابين بفيروس كورونا، مثل مستشفى دار السلام في الكرخ وغيرها من المراكز.

من جانب آخر وفي خطوة تزيد غموض آليات التوزيع، أعلنت وزارة الصحة بعد ساعات قليلة من وصول اللقاح إرسال حصص المحافظات من جرعات اللقاح، بحسب تصريح للمتحدث باسم الوزارة سيف البدر.

لكن البدر لم يكشف بشكل واضح آلية وأعداد الجرعات الموجهة إلى المحافظات وكيفية تقسيمها.

وتحرى "الترا عراق" البيانات التي نشرتها الوزارة في حسابها الرسمي حول وصول اللقاح إلى المحافظات كافة، لكنها لم تتضمن أيّة معلومات عن حجم الشحنات باستثناء محافظتي ديالى وذي قار، إذ أعلن وصول 2400 جرعة إلى الأولى و2700 إلى الثانية، فيما كشفت مصادر صحافية عن وصول 5 آلاف جرعة إلى محافظة نينوى.

وبالاستناد إلى هذه المعلومات افترض "الترا عراق" معادلة قد تفسر آلية توزيع اللقاحات والتي قد تشمل الشحنات الأكبر من اللقاحات الأخرى التي قد تصل البلاد قريبًا.

تقول المعادلة المفترضة إنّ آلية تقسم شحنات اللقاحات ستعتمد على معامل رياضي قيمته 0.00125، ناتجًا من تقسيم حجم الشحنة الصينية على 40 مليون وهو العدد المفترض للنسمات في العراق.

وتقدم المعادلة نتائج مقاربة مع حجم الشحنات التي تلقتها المحافظات الثلاث في البلاد، وتمنح تفسيرًا لآلية التوزيع التي قد تواجه تشكيكًا خاصة في ظل المعلومات المتداولة عن استئثار جهات سياسية وأحزاب وأطراف مسلحة بحصص من اللقاحات.

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