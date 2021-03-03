بايدن يسحب ترشيح مديرة مكتب الميزانية بعد اعتراضات في مجلس الشيوخ

2021/03/03 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، سحب ترشيح، نيرا تاندين، لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بعد الرفض القاطع الذي أبداه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب.

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