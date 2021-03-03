قيادي تابع لحفتر

2021/03/03 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت ردود أفعال المواطنين بعد انتشار مقطع فيديو جديد للضابط التابع لقوات الجيش الذي يقوده حفتر، محمود الورفلي والذي يظهر فيه وهو يقوم بمهاجمة وكيل شركة "تويوتا" للسيارات في مدينة بنغازي، شرق ليبيا.

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