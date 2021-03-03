"ضغوط من باريس".. منع نواب فرنسيين من دخول مخيمات لاجئين في سوريا

2021/03/03 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنع برلمانيون فرنسيون خلال زيارة لسوريا من دخول مخيّمات لاجئين يعتقل فيها رعايا فرنسيون، وأعلنوا في بيان عن ضغوط أتت مباشرة من باريس.

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