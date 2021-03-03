145 طفلا روسيا على 6 رحلات قدموا من سوريا والعراق

2021/03/03 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، عن رحلات موسعة نفذتها الطائرات الروسية لنقل 145 طفلا من سوريا والعراق....

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