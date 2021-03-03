صفحة من التاريخ..تعيين نوري السعيد في منصب رئاسة الوزراء العراق

2021/03/03 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد تأريخ 03 اذار /مارس عبر التاريخ على أحداث عديدة بينها اعادة تعيين نوري السعيد في منصب رئاسة الوزراء للمرة الرابعة عشرة في العراق في اخر مهمة له ف...

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