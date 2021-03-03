2021/03/03 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر متنبئ جوي، من الطقس الذي سيشهده العراق خلال اليوم الخميس وغد الجمعة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ عراقي يحذر من طقس اليوم وغد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ عراقي يحذر من طقس اليوم وغد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).