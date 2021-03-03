"التحكيم الدولية" تلغي قرار حظر إيران من المشاركة في المنافسات الدولية للجودو

2021/03/03 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت محكمة التحكيم الدولية قرار الاتحاد الدولي للجودو منع إيران من المشاركة في المنافسات الدولية بسبب رفضها السماح للاعبيها بمواجهة نظرائهم الإسرائيليين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

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