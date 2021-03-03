عمليات البصرة تعلن انطلاق المرحلة الثانية من ’الوعد الصادق’

2021/03/03 | 07:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، إنطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

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وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 اذار 2021)، بأن "الغاية من الواجب حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة".

وأضاف ان "قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لايعنيي التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة ألتي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

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