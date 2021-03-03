مائة وخمسون عامًا (1871 – 2021)- عاشت كومونة باريس! - عبد السلام أديب

2021/03/03 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_أديب في ذكرى مرور مائة وخمسون عاما على ثورة كمونة باريس أصدرت إكور أوروبا (التنسيق الدولي للمنظمات والأحزاب الثورية بأوروبا) قرارا بهذه المناسبة ونظرا لأهميته البالغة للمنظمات الشيوعية في العالم أقدم فيما يلي نسخته العربية:إيكور أوروبا 29 يناير 2021مائة وخمسون عامًا (1874 – 2021)- عاشت كومونة باريس!لننظم أنفسنا من أجل الاشتراكية الثورية!قرر المؤتمر القاري لإيكور أوروبا ......





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