المرأة الأشورية واكبت التطور وحافظت على خصوصيتها الحضارية - فواد الكنجي

2021/03/03 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فواد_الكنجي منذ فجر التاريخ احتلت المرأة (الأشورية) مكانة متميزة في المجتمع وعلى كل المستويات الاجتماعية..



والسياسية..



والاقتصادية..



فبوعيها ونشاطها استطاعت الوصول إلى أعلى المناصب لدرجة التي تمكنت اعتلاء عرش الإمبراطورية (الأشورية) على يد الأميرة (الأشورية) (شميران – سمير أميس)، لتبرز حجم طاقاتها وإمكانياتها في إدارة شؤون الحياة؛ كأم..



وأخت..



وزوجة..



ومربية..



ومقاتلة..



شاركت مع أخوها الرجل في السراء والضراء ......





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