السعودية في عين العاصفة الامريكية -2- - فؤاد الصلاحي

2021/03/03 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_الصلاحي رغم اهمية تقرير المخابرات الامريكية حول السعودية وتحديدا مقتل الصحفي خاشقجي فان مضمونه لم يأتي بجديد سوى ما كان متوقعا ..



ومن هنا فالإدارة الامريكية لن تذهب اكثر من نشر التقرير دون ان تتبعه اجراءات قانونية اخرى ..ولعل الاتصال الهاتفي السابق لإعلان التقرير بين الرئيس الامريكي والملك سلمان يتضمن ما اشير اليه ..



وهنا لا فرق بين ادارة ترامب وبايدن ..كلاهما يريدان ابتزاز الدولة السعودية وتوظيف ......





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