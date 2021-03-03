مرحلة جديدة من عمليات ضبط السلام المنفلت تنطلق في البصرة

2021/03/03 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

انطلقت صباح ،اليوم الاربعاء، الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وذكر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ، أن" الغاية من الواجب حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة ".

وأضاف أن" قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لايعنيي التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

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