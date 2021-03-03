ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين في رحلة للقمر

2021/03/03 | 08:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن ملياردير ياباني عن إطلاق عملية بحث عن ثمانية أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر تابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية التي يملكها إيلون ماسك.

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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، وتابعه "ناس" (3 اذار 2021)، قال خلالها إن المشروع المعدل "سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة.



إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

وبحسب الملياردير، فهو سيتكفل بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا والمقررة عام 2023.

والجدير ذكره، أن مايزاوا باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، كما يشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر" مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

وأطلق مايزاوا العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود "مشاعر متباينة" بداخله.

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