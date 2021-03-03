توضيح من مصرف الرافدين بشأن سلف الموظفين

2021/03/03 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن تحويل السلف والقروض للموظف على راتبه التقاعدي عند احالته للتقاعد.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى NRT عربيو نسخة منه، اليوم، 3 اذار 2021، ان "تحويل اقساط السلف والقروض للموظف على راتبه التقاعدي عند احالته للتقاعد شرط عدم تجاوز مجموع الاستقطاعات نسبة 50 بالمئة من راتب المتقاعد الشهري".

وكان المصرف قد أعلن أول أمس الاثنين، مباشرته بمنح السلف للموظفين.

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