العمليات المشتركة تطلق عملية امنية كبرى

2021/03/03 | 08:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة

واكد الشمري في بيان تلقته "السومرية نيوز" عن انطلاق عملية كبرى لتفتيش وتطهير جنوب محافظة كركوك والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وديالى.واضاف ان العملية تجري بمشاركة قوات الجيش والرد السريع والفرقة التاسعة والحشد الشعبي والقوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي بهدف القضاء على الارهابيين وفرض الامن والاستقرار في المناطق المذكورة.

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