وزير الموارد المائية: الاستثمار السعودي سيتسبب باستنزاف جائر للمياه الجوفية

2021/03/03 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، من أن الاستثمار السعودي سيتسبب باستنزاف جائر للمياه الجوفية، فيما أشار إلى ان استثمار الاهوار سياحيا سيعطي موردا ماليا يوازي النفط.

وقال الحمداني في حوار تابعته /المعلومة/، “إننا نرفض الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية عبر الاستثمار السعودي”، مشيرا إلى أن “العمل السياسي يدخل في كل الفقرات”.

وأضاف أن “استثمار الاهوار سياحيا سيعطي موردا ماليا يوازي النفط”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “ادراج سدة الهندية القديمة على لائحة التراث سيسلط الاضواء عليها عالميا”.

من جانب آخر أشاد بدور الجهد الهندسي للحشد الشعبي، مشيرا إلى أن “ الحشد الشعبي يؤدي دورا مميزا في كل المشاريع الخدمية”.



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