الكشف عن “ضوء اخضر” أميركي لتركيا باحتلال جزء من العراق

2021/03/03 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف الدبلوماسي الإيراني امير موسوي، الأربعاء، عن جود خضر أميركي يبيح للاتراك باحتلال جزء من العراق، لافتا إلى أن قصف الحشد الشعبي رسالة أميركية لمنعه من التصدي للأتراك.

وقال موسوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الأتراك لديهم ضوء أخضر من الديمقراطيين لاحتلال جزء من العراق”، محذرا من أن “الجيش التركي يسعى للوصول إلى كركوك”.

وأضاف ان “قصف الحشد الشعبي رسالة أميركية لمنعه من التصدي للأتراك”، لافتا إلى أن “تركيا ساعدت على دخول داعش إلى العراق، بالإضافة الى أن داعش كان يهرب النفط العراقي إلى إسرائيل عبر تركيا”.

وبشأن الانباء التي تحدثت عن طلب عراقي لمساعدة إيرانية بخصوص حزب العمال أكد موسوي، أن “ العراق لم يقدم طلباً لإيران لمساعدته بمحاربة حزب العمال”.



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