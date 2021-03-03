الصحة العالمية تؤشر استقرار إصابات كورونا في العراق

2021/03/03 | 08:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس فريق طوارئ في بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، اليوم الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد وفرة من لقاحات كورونا، مشيراً إلى استقرار أعداد إصابات كورونا في العراق خلال الأسبوع الماضي.وقال حتاحت في تصريح صحفي، إن “انتشار السلالة الجديدة التي تكون أسرع بالانتقال والعدوى كان أمراً مقلقاً، إلا أن المنظمة لاحظت خلال الأسبوع الماضي استقراراً بعدد الإصابات وليس انخفاضاً”.وأوضح حتاحت، أن “استقرار عدد الإصابات سيكون إيجابياً ويعطي علامات بأن الوضع الوبائي بدأ يستقر نوعا ما”، مشيراً إلى أنه “من الصعب الحكم بشكل كامل”.ولفت إلى أن “المحافظات التي لم يظهر فيها الارتفاع السريع من […]

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