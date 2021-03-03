ملياردير يبحث عن مرافقين له في رحلته حول القمر

2021/03/03 | 08:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلن ملياردير ياباني، إطلاق عملية بحث عن ثمانية أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر تابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية التي يملكها إيلون ماسك.ونقلت وكالة "رويترز" عن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، قوله إن "المشروع المعدل سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة.إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".وبحسب الملياردير، انه "سيتكفل بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس ويطلق عليها اسم (ستارشيب)".وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا والمقررة عام 2023.الجدير بالذكر أن مايزاوا باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، كما يشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر" مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.المصدر: سبوتنك

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