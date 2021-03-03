"أداة تقسمنا بالداخل والخارج".. اللقاح الروسي يشعل أزمة سياسية في سلوفاكيا

2021/03/03 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بأزمة سياسية وانقسام في سلوفاكيا.

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