انطلاق عملية امنية بإسناد طيران الجيش لتعقب التنظيم في ثلاث محافظات (صور)

2021/03/03 | 08:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة للقوات الامنية والحشد لضرب مضافات داعش في منطقة مشتركة بين ثلاث محافظات.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 اذار 2021)، ان "عملية أمنية واسعة للحشد والقوات الأمنية و بإسناد طيران عراقي انطلقت لضرب مضافات وأوكار الإرهاب وملاحقة فلول داعش".

واضاف البيان ان "العملية تسير ب ١٠ محاور أمنية في سلسلة جبال حمرين من جسر الزركة بإتجاه سد العظيم ووادي الزيتون وادي الشاي في المنطقة المشتركة بين كركوك وصلاح الدين وديالى".

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