دبلوماسي يحذر من “مخطط” لتجويع العراق وتدميره ليذهب إلى التطبيع مضطرا

2021/03/03 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر دبلوماسي إيراني، الأربعاء، من مخطط يهدف الى تجويع العراق وتدميره من اجل ان يذهب الى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي “مضطرا”، فيما لفت إلى أن الأميركيين يقومون بازعاج القوات الأمنية العراقية ومنع تقدمها لمحاربة تنظيم “ داعش” الإجرامي.

وقال الدبلوماسي امير موسوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية تساعد الإرهاب ولا تحاربه”، مؤكدا أن “ أميركا “تزعج” القوات العراقية وتمنع تقدمها ضد داعش”.

وأضاف موسوي، أن “ القوات الأميركية تساعد داعش وتنقذ عناصره خلال المواجهات”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “ أميركا تمنع إنشاء مشروع سكة الحديد بين إيران والعراق”.

من جانب آخر حذر موسوي من “وجود مخطط لتجويع العراق وتدميره ليذهب إلى التطبيع مضطرا”، مؤكدا أن ” الأميركيين يحتجزون ميزانية العراق ويتصدقون عليه”.



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