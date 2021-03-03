البنك المركزي يخفض قيمة الفائدة على قروض مبادرة الـ”1 ترليون”

2021/03/03 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر البنك المركزي، اليوم الاربعاء، تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة، للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.وقال البنك في بيان، أنه “حرصا على مراعات الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا”، مضيفا أنه “قرر تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) […]

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