أسياد الحرب لا يستسيغون السلام - جلبير الأشقر

2021/03/03 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر طالما شهد التاريخ بروز جماعات تتخصّص بالحرب وتجني من ورائها امتيازات وفوائد شتّى، فلا تستسيغ السلام إذ ترى فيه سبباً للتقليل من شأنها وتقليص ما تتمتّع به.



والحقيقة أن «أسياد الحرب» ظاهرة قديمة قِدَم الحروب في تاريخ البشرية، ومن المعلوم أن تسمية الإقطاع باللغة العربية إنما تحيل إلى تقسيم الأراضي إلى إقطاعات يسيطر على كل منها سيد حرب.



ومع انتقال المجتمعات من اقتصاد قائم على الزراعة بصورة أساسية ......





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