هجوم صاروخي يستهدف قاعدة ’عين الأسد’ في الأنبار

2021/03/03 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

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هجوم صاروخي ب٤ صواريخ كاتيوشا يستهدف قاعدة عين ⁧ الأسد⁩ التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي بمحافظة الأنبار

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