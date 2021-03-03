وفيات كورونا تتجاوز 187 ألفا في المكسيك

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 1035 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 187187.وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 7913 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و97194.وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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