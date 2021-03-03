البنك المركزي يقرر تخفيض فوائد قروض مبادرة الـ 1 تريليون

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر البنك المركزي، الأربعاء، تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة ضمن “مبادرة الـ 1 تريليون”، مبيناً أن ذلك يأتي مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية.

وجاء في بيان “يحرص البنك المركزي العراقي على مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا، لذا قرر هذا البنك “تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار” وكما في ادناه:

١- تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون (1%) بدلا عن (2%).

٢- تخفيض الفائدة للمصارف على القروض السكنية لتكون (2%) بدلا عن (4%).

٣- تعديل عمولة البنك المركزي (للقروض السكنية) لتكون (5 بالألف) بدلا عن (7 بالألف).

٤- تكون جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة “متناقصة”.

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