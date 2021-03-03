انطلاق عملية عسكرية غربي خورماتو

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن أنطلاق حملة عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي بمشاركة جميع القوات الأمنية في قضاء خورماتو.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia: إن الحملة العسكرية انطلقت بمشاركة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتهدف إلى مطاردة بقايا تنظيم داعش الارهابي في مناطق غربي قضاء خورماتو.

وأوضح: أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غربي خورماتو والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

PUKmedia عمر اواره

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