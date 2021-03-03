هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني مسؤول، الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 3 آذار 2021، إن "أربعة صواريخ استهدفت القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أن ثلاث صواريخ سقطت في محيط القاعدة، و اربعة بداخلها، مبينا ان الصواريخ ما زالت تتساقط حتى هذة اللحظة.

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