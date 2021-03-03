انطلاق عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات (صور)

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، الأربعاء، انطلاق عملية تطهير سلسلة جبال حمرين من جسر الزركة بإتجاه سد العظيم ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وقال حاتم، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، اليوم، 3 آذار 2021، ان "القاطع قسم الى ثلاثة محاور الأول استلمه لواء مغاوير قيادة العمليات، والثاني تحرك منه اللواء 22 بالحشد الشعبي، والثالث قيادة شرطة صلاح الدين، بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي والقوة الجوية لضرب اوكار داعش".

من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، صباح اليوم، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

وبحسب بيان لمديرية إعلام الحشد، فان العملية الأمنية تشارك فيها قيادة قاطع كركوك و شرق دجلة، الألوية ( 22 ، 9 ، 88 ، 16 ، 52 ، 15 ، فوج العمليات الخاص، فوج المهمات الخاص ( الكرار)، معاونيات ومديريات الهيئة، بالإضافة إلى قوات من الجيش والشرطة الإتحادية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية .

وأشار البيان إلى ان " العملية تهدف لتفتيش وتأمين وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية، حيث تتصف تلك المناطق بالوعورة لاحتوائها على وديان متداخلة تؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين".

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