2021/03/03 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان للحشد الشعبي:

انطلق صباح اليوم الأربعاء أبناؤكم واخوانكم في الحشد الشعبي بعملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “داعش” الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.

وتشارك في العملية: قيادة قاطع كركوك و شرق دجلة، الألوية ( 22 ، 9 ، 88 ، 16 ، 52 ، 15 ، فوج العمليات الخاص، فوج المهمات الخاص ( الكرار )، معاونيات ومديريات الهيئة، بالإضافة إلى قوات من الجيش والشرطة الإتحادية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية .

وتهدف العملية الواسعة لتفتيش وتأمين وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية، حيث تتصف تلك المناطق بالوعورة لاحتوائها على وديان متداخلة تؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية ’’ثأر الشهداء’’ بمشاركة 6 ألوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية ’’ثأر الشهداء’’ بمشاركة 6 ألوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).